Авиакомпания NordStar в 2022 году вышла в прибыль за счет субсидий

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - АО "Авиакомпания "Нордстар" в 2022 году получило 1,75 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 807,8 млн рублей чистого убытка в 2021 году, следует из отчетности компании.

Согласно отчетности за предыдущие годы, до этого авиакомпания последний раз получила чистую прибыль (в размере 170 млн рублей) в 2018 году, а затем ежегодно работала с убытком.

Согласно пояснению к бухгалтерской отчетности, получение чистой прибыли связано с выделением компании государственной помощи в виде субсидий, в частности, на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и связанных с расторжением договоров перевозки, а также на возмещение операционных расходов.

В пояснении также говорится, что компания приняла ряд решений, связанных со сложившейся экономической ситуацией в России и в мире, в частности: переориентация на рынок внутренних перелетов, поиск новых партнеров и заключение договоров на поставку запасных частей и комплектующих для воздушных средств.

Основные финансовые показатели АО "Авиакомпания "Нордстар" в 2022 году (в тыс. рублей):

2022г 2021г Динамика Выручка 14 599 591 15 508 992 -6% Себестоимость продаж 14 527 697 16 513 538 -12% Валовая прибыль (убыток) 71 894 (1 004 546) Убыток от продаж (278 960) (1 309 839) -4,7 раза Прибыль (убыток) до налогообложения 2 473 630 (807 848) Чистая прибыль (убыток) 1 749 628 (807 848)

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты - "Домодедово" (Москва), "Емельяново" (Красноярск) и "Алыкель" (Норильск).