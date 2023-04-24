Авиакомпания NordStar в 2022 году вышла в прибыль за счет субсидий
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - АО "Авиакомпания "Нордстар" в 2022 году получило 1,75 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 807,8 млн рублей чистого убытка в 2021 году, следует из отчетности компании.
Согласно отчетности за предыдущие годы, до этого авиакомпания последний раз получила чистую прибыль (в размере 170 млн рублей) в 2018 году, а затем ежегодно работала с убытком.
Согласно пояснению к бухгалтерской отчетности, получение чистой прибыли связано с выделением компании государственной помощи в виде субсидий, в частности, на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и связанных с расторжением договоров перевозки, а также на возмещение операционных расходов.
В пояснении также говорится, что компания приняла ряд решений, связанных со сложившейся экономической ситуацией в России и в мире, в частности: переориентация на рынок внутренних перелетов, поиск новых партнеров и заключение договоров на поставку запасных частей и комплектующих для воздушных средств.
Основные финансовые показатели АО "Авиакомпания "Нордстар" в 2022 году (в тыс. рублей):
|2022г
|2021г
|Динамика
|Выручка
|14 599 591
|15 508 992
|-6%
|Себестоимость продаж
|14 527 697
|16 513 538
|-12%
|Валовая прибыль (убыток)
|71 894
|(1 004 546)
|Убыток от продаж
|(278 960)
|(1 309 839)
|-4,7 раза
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|2 473 630
|(807 848)
|Чистая прибыль (убыток)
|1 749 628
|(807 848)
АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты - "Домодедово" (Москва), "Емельяново" (Красноярск) и "Алыкель" (Норильск).