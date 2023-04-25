Российская структура Абрамова и Фролова стала владельцем 1% акций "Норникеля"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Тасей Холдинг", подконтрольное основателям Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову, в 2022 году приобрело 0,99% акций ГМК "Норникель", следует из отчетности ООО.

По итогам 2021 года "Тасей Холдинг" не владел акциями ГМК.

На конец 2022 года стоимость принадлежащего "Тасей Холдингу" пакета "Норникеля" оценивалась в 23,15 млрд рублей. Так как ГМК в прошлом году потеряла около трети капитализации на фоне падения российского фондового рынка, ООО отразило убыток от обесценения пакета в размере 8,6 млрд рублей.

Пакет находится в залоге, говорится в отчете.

Текущая рыночная стоимость пакета "Тасей Холдинга" (1 млн 513 тыс. акций ГМК), исходя из котировок на "Мосбирже", составляет около 23,7 млрд рублей.

Подмосковное ООО "Тасей Холдинг" было зарегистрировано в 2021 году. Единственным владельцем компании, по данным ЕГРЮЛ, является ООО "Эр-Си-Пи", которое, в свою очередь, принадлежит ООО "Инвест АГ". В нем Абрамов владеет 49,15%, Фролов - 32,02%. Еще 15% - у Андрея Дудко, основного собственника девелоперской компании "Ферро-Строй". Оставшиеся доли "Инвест АГ" принадлежат топ-менеджменту компании.

"Инвест АГ" через дочерние компании участвует в ряде девелоперских проектов, владеет недвижимостью, земельными участками и другими активами.

Согласно сайту "Норникеля", "Интеррос" Владимира Потанина владеет 37% акций компании, "Русал" - 26,39%.

По данным на 2021 год, Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова принадлежало 4,7% акций "Норникеля". Актуальная информация о доле партнеров и структуре владения ими акциями "Норникеля" не раскрывается.