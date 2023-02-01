Близкая к Игорю Киму структура хочет купить российскую факторинговую компанию VW

АО "ЦК уже попросило у ФАС разрешения на сделку

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Близкая к бизнесмену Игорю Киму структура хочет купить факторинговую компанию германского концерна Volkswagen.

Зарегистрированное в Новосибирске АО "ЦК" подало в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "ФВФУ РУС" (основной вид деятельности - предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки), сообщила пресс-служа ФАС. У ведомства есть 30 дней на рассмотрение ходатайства.

Как говорится в отчетности АО "ЦК" за 2021 год, бенефициаром компании через ООО "ДНК" является Игорь Ким.

Ким, имеющий активы в финансовой и строительной сферах, вместе с партнерами также владеет сетью автосалонов. Компания EXPOCAR включает 19 автосалонов в 7 городах России и является официальным дилером китайских марок автомобилей Chery, FAW, EXEED, GAC и Changan.

По данным источника "Интерфакса" на рынке, "дочка" VW - не единственный актив на этом рынке, к которому проявляли интерес близкие Киму структуры. Собеседник агентства знает, в частности, о переговорах о приобретении российской лизинговой "дочки" промышленной группы CNH Industrial (специализировалась, в частности, на лизинге грузовой и коммерческой техники Iveco).

Компания "Фольксваген финансовые услуги РУС" принадлежит Volkswagen Financial Services - подразделению группы Volkswagen AG, которое отвечает за финансы, лизинг и страхование. Как говорится в отчетности ФВФУ за 2020 год, основным видом деятельности компании являются услуги по финансированию под уступку денежных требований. Компания, в частности, предоставляла финансирование ООО "Фольксваген груп Рус" и ООО "МАН трак энд бас Рус". Ее чистая прибыль по РСБУ за 2021 год составила 778,3 млн рублей, выручка - 1,9 млрд рублей.

Группа Volkswagen прекратила поставки автомобилей в Россию с началом украинского конфликта. Судьба значительной части российских активов VW в легковом автопроме остается формально не определенной.

К настоящему моменту группа официально заявляла лишь о намерении продать российский бизнес производителя люксовых автомобилей Porshe. Грузовое подразделение VW - дочерняя группа Traton - к концу 2022 года передала активы местных "дочек" производителей грузовых автомобилей Scania и Man российским дилерам марок. Неизвестной остается и судьба дочернего банка группы в России. В марте 2022 года Фольксваген банк, чьи активы на конец 2021 года составляли около 40 млрд рублей, прекратил выдачу кредитов.