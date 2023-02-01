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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Близкая к Игорю Киму структура хочет купить российскую факторинговую компанию VW

АО "ЦК уже попросило у ФАС разрешения на сделку

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Близкая к бизнесмену Игорю Киму структура хочет купить факторинговую компанию германского концерна Volkswagen.

Зарегистрированное в Новосибирске АО "ЦК" подало в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "ФВФУ РУС" (основной вид деятельности - предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки), сообщила пресс-служа ФАС. У ведомства есть 30 дней на рассмотрение ходатайства.

Как говорится в отчетности АО "ЦК" за 2021 год, бенефициаром компании через ООО "ДНК" является Игорь Ким.

Ким, имеющий активы в финансовой и строительной сферах, вместе с партнерами также владеет сетью автосалонов. Компания EXPOCAR включает 19 автосалонов в 7 городах России и является официальным дилером китайских марок автомобилей Chery, FAW, EXEED, GAC и Changan.

По данным источника "Интерфакса" на рынке, "дочка" VW - не единственный актив на этом рынке, к которому проявляли интерес близкие Киму структуры. Собеседник агентства знает, в частности, о переговорах о приобретении российской лизинговой "дочки" промышленной группы CNH Industrial (специализировалась, в частности, на лизинге грузовой и коммерческой техники Iveco).

Компания "Фольксваген финансовые услуги РУС" принадлежит Volkswagen Financial Services - подразделению группы Volkswagen AG, которое отвечает за финансы, лизинг и страхование. Как говорится в отчетности ФВФУ за 2020 год, основным видом деятельности компании являются услуги по финансированию под уступку денежных требований. Компания, в частности, предоставляла финансирование ООО "Фольксваген груп Рус" и ООО "МАН трак энд бас Рус". Ее чистая прибыль по РСБУ за 2021 год составила 778,3 млн рублей, выручка - 1,9 млрд рублей.

Группа Volkswagen прекратила поставки автомобилей в Россию с началом украинского конфликта. Судьба значительной части российских активов VW в легковом автопроме остается формально не определенной.

К настоящему моменту группа официально заявляла лишь о намерении продать российский бизнес производителя люксовых автомобилей Porshe. Грузовое подразделение VW - дочерняя группа Traton - к концу 2022 года передала активы местных "дочек" производителей грузовых автомобилей Scania и Man российским дилерам марок. Неизвестной остается и судьба дочернего банка группы в России. В марте 2022 года Фольксваген банк, чьи активы на конец 2021 года составляли около 40 млрд рублей, прекратил выдачу кредитов.

Volkswagen VW Игорь Ким АО ЦК ФВФУ РУС ДНК EXPOCAR CNH Industrial
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