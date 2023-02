"Коммерсантъ" узнал об интересе АФК к покупке калужского завода Volkswagen

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - АФК "Система" заинтересовалась покупкой простаивающего российского автозавода Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус", Калуга), который может перезапустить с помощью казахстанского автопроизводителя Allur с сохранением выпуска на предприятии моделей немецкого концерна, пишет "Коммерсантъ".

Источники издания говорят, что АФК ведет переговоры о приобретении калужского завода у Volkswagen. По их словам, "Система" планировала привлечь в проект казахстанского автопроизводителя Allur, который объединяет производственные площадки "Агромашхолдинг" и "СарыаркаАвтоПром", а также дилерскую и дистрибуторскую сеть AllurAuto.

В АФК и Allur отказались от комментариев. В российской "дочке" VW изданию сказали, что следят за ситуацией и рассматривают различные сценарии, считая продажу активов третьей стороне одним из возможных вариантов. Вместе с тем финального решения на этот счет не принято, подчеркнули в компании.

Frankfurter Allgemeine Zeitung в октябре 2022 года со ссылкой на источники сообщала, что VW рассчитывает найти покупателей на завод в России или Китае.

Как отмечает "Коммерсантъ", у Allur есть китайские акционеры. Основным владельцем группы в 2020 году была C&J Ned Auto B.V. (51%), совладельцами которой являются китайские China National Machinery Import & Export Co., Ltd и Anhui Jiangqi Investment Co., Ltd. Последней принадлежит юрлицо, через которое в России работает китайский автопроизводитель JAC. А Jiangqi Holdings работает с VW в Китае. Еще 27,48% в Allur у ее председателя совета директоров Андрея Лаврентьева, 16,52% - у Юрия Цхая, 5% - у государственного Банка развития Казахстана. АО "Группа компаний "Аллюр"" не публиковало отчетность за 2021 г.

Два источника "Коммерсанта" говорят, что схема возможного взаимодействия казахстанской и российской сторон в сделке не определена, есть несколько вариантов. По их словам, речь идет о продолжении выпуска имеющихся моделей.

АФК "Система", в свою очередь, планирует за счет сделки создать машиностроительный холдинг, говорит источник газеты. Сейчас в периметре холдинга нет таких активов, но 2000-е годы у "Системы" было СП по сборке грузовиков Volvo в Зеленограде.

Другой источник издания рассказал о возможном участии в сделке не только компании из Казахстана, но и об интересе игроков с Ближнего Востока и Китая: речь также идет о выпуске VW или близких моделей. Об участии АФК он не слышал.

Volkswagen, как рассказывали "Коммерсанту" его собеседники, сам пытался перезапустить завод в России за счет поставок компонентов из Турции. Однако этого так и не произошло - штаб-квартиры европейских автоконцернов запрещали использовать такие схемы, поскольку опасались их трактовки как обход санкций Евросоюза, которые ограничивают ввоз в Россию комплектующих стоимостью свыше 300 евро.

Завод "Фольксваген Груп Рус" мощностью 225 тысяч автомобилей в год расположен в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. До весны 2022 года предприятие выпускало автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тысяч единиц продукции в год. В начале марта VW сообщил, что приостановит производство автомобилей в России.

Кроме того, VW с 2012 года вел контрактную сборку на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде, где до весны 2022 г. выпускались Skoda Octavia, Skoda Karoq и Skoda Kodiaq, а также Volkswagen Taos. Летом сборка прекратилась, VW объявил о закрытии своего нижегородского офиса.