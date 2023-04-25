НСА задействует нейросети для составления рекомендаций страхователям и агростраховщикам

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Национальный союз агростраховщиков (НСА) начал обсуждать применение возможностей нейросети в решениях, связанных с сельхозстрахованием, сообщил президент НСА Корней Биждов на конференции по урегулированию убытков.

Он уточнил, что союз "только приступает к теме использования искусственного интеллекта в агростраховании, однако такие решения могут обеспечить прорыв в агростраховании с господдержкой, в том числе в сфере урегулирования убытков".

По словам Биждова, есть два основных направления применения подобных решений: "С одной стороны, нам хотелось бы создать цифрового помощника для агрария, который мог бы подсказать в сложившейся конкретной ситуации, какие шаги и действия подходят в его индивидуальном случае, на каждом этапе урегулирования страхового события".

Следующее важное направление использования искусственного интеллекта - выработка решений уже для страховщиков. Имеется в виду не только помощь в анализе большого количества факторов, но в том, чтобы специалисты могли получать конкретные рекомендации и на этапе урегулирования убытков (предполагается консолидация данных нескольких уже существующих цифровых платформ).

Кроме того, в перспективе при развитии технологий искусственного интеллекта "подсказки страховщик мог бы получать о правильных тарифах и франшизах, которые целесообразно применить по конкретному договору, узнать иные рекомендации по андеррайтингу".

"Сейчас только изучаем, как может быть использован искусственный интеллект и нейросети в системе агрострахования и космомониторинга", - заключил Биждов.

На конференции Биждов сообщил, что НСА и его участникам удалось упростить порядок урегулирования убытков после вступления в силу закона об страховании рисков ЧС климатического характера с господдержкой в растениеводстве в прошлом году.

"Аграрий уже не обязан предоставлять, например, справки Росгидромета о произошедшем событии, достаточно будет получения акта комиссии по ликвидации ЧС о списании урожая и повреждении посевов. Страховщик методами космомониторинга подтверждает факт гибели урожая", - напомнил он.

"По сути, этот вариант страхования максимально дешевый для аграриев, сроки урегулирования убытков - 10-20 дней. В первом направлении агрострахования урожая с господдержкой (мультирисковом) по базовой программе этап урегулирования убытков может занимать от 30 до 40 дней, иногда больше - в зависимости от того, как быстро аграрий представит документы на выплату", - отметил глава НСА.

В 2022 году, согласно данным союза, прирост общих премий агростраховщиков по договорам с господдержкой составил 26% к уровню 2021 года. В первом квартале 2023 года показатель увеличился на 47% по сравнению с I кварталом 2022 года.

За последние 3-4 года показатель страховых выплат вырос в 3,5 раза. В 2021-2022 годах аграриям перечислено почти 9,5 млрд рублей, что в 1,8 раза выше, чем в предыдущие два года. Тем не менее 2022 год оказался существенно спокойнее, чем 2021 год с точки зрения интенсивности выплат. "Объяснение простое и логичное - год был очень благоприятным с точки зрения агроклиматических условий", - заключил президент НСА.