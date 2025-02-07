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Минсельхоз предупредил об изменениях в сельхозстраховании с господдержкой в 2025 году

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В 2025 году для российских аграриев в сельхозстраховании с господдержкой предусмотрен ряд изменений, которые должны повысить привлекательность субсидируемых договоров защиты, сообщает Минсельхоз.

В частности, с 1 сентября 2025 года по договорам страхования посевов с господдержкой будет снижен максимальный размер франшизы с 50% до 30% от страховой суммы. "Это увеличит размер страхового возмещения по договорам с высокой франшизой", - полагают в ведомстве.

Кроме того, изменения коснутся перечня страховых событий по договорам страхования с господдержкой, он дополнится в текущем году новыми - такими, как изъятие животных, половодье, паводок.

Минсельхоз также отмечает, что в настоящее время "разработана новая редакция методики определения страховой стоимости и размера утраты урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаждений. В том числе для садоводов предлагается новый порядок расчета размера страховой стоимости урожая яблок, груш, сливы, черешни, вишни, который будет учитывать технологию возделывания сельхозкультур, а кроме того, качество плодов - для яблонь". Как сообщалось ранее, запрос на создание такой методики был сформирован отраслевыми союзами сельхозпроизводителей.

Национальный союз агростраховщиков (НСА) подготовил изменения в правила страхования урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаждений. "Ключевым является сокращение количества документов для урегулирования убытков и сроков осуществления страховых выплат. По таким рискам, как град, крупный град, половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, сход снежных лавин, сель предлагается исключить требование о предоставлении справки Росгидромета", - обращает внимание ведомство.

По предварительным данным Минсельхоза, в 2024 году установлен рекорд по страхованию посевной площади. По просубсидированным договорам застрахованная площадь посевов достигла 14 млн га. "Это 17,9% от всех посевов в стране (без учета хозяйств населения) - максимальный показатель за все время", - поясняет ведомство в сообщении. В текущем году планируется рост показателя застрахованной площади посевов до 20% от всей посевной площади.

Минсельхоз отмечает рост интереса сельхозтоваропроизводителей к программе страхования урожая на случай ЧС природного характера. Если в 2022 году от риска ЧС было застраховано 2,2 млн га, то в 2024 году показатель увеличился почти в три раза - до 6,2 млн га.

Поголовье животных по субсидируемым договорам страхования, по оперативной информации ведомства за 2024 год, составило 11,5 млн условных голов, то есть 38% от всего поголовья в стране. При этом в ряде регионов страховой защитой обеспечено почти все поголовье животных. В 2025 году планируется достичь общего показателя 50%.

Вместе с тем в 2024 году более чем в два раза выросли выплаты по договорам страхования с господдержкой. Общая сумма страховых возмещений, по данным Национального союза агростраховщиков, достигла 5,4 млрд рублей, говорится в сообщении.

Минсельхоз Росгидромет НСА
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