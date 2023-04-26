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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Нефть Brent подорожала до $81,17 за баррель

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в среду после 2%-го падения накануне из-за новой волны опасений в отношении ситуации в банковском секторе США и ее потенциального влияния на американскую экономику в целом.

Поддержку рынку в среду оказывают данные Американского института нефти (API), согласно которым, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 21 апреля, упали на 6,083 млн баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в среду составляет $81,17 баррель, что на $0,4 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $1,96 (2,4%) до $80,77 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,5 (0,65%), до $77,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,69 (2,1%), до $77,07 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что запасы нефти в стране упали на 2,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов – на 180 тыс. и 1,2 млн баррелей соответственно.

Brent нефть
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