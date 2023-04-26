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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Нефтегазовая Hess в I квартале сократила чистую прибыль на 17%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американская нефтегазовая компания Hess Corp. в первом квартале 2023 года сократила чистую прибыль на 17% на фоне снижения цен на энергоносители.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $346 млн, или $1,13 в расчете на акцию, по сравнению с $417 млн, или $1,34 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $1,01 на акцию.

Скорректированная прибыль снизилась до $1,13 на акцию с $1,3.

Выручка составила $2,453 млрд против $2,371 млрд годом ранее.

Добыча нефти и газа в отчетном квартале увеличилась на 36%, до 374 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки по сравнению с 297 тыс. б.н.э./с за тот же период прошлого года.

Средняя стоимость реализации нефти опустилась до $74,12 с $86,75 за баррель год назад, природного газа - до $4,39 с $5,28 за тыс. кубических футов.

Компания повысила прогноз добычи на 2023 год до 365-375 тыс. б.н.э./с, что связано преимущественно с сильными операционными результатами за первый квартал. Ранее она ожидала 355-365 б.н.э./с.

Hess повысила дивиденды за первый квартал на 17%, до $0,4375 на акцию.

За последний год капитализация компании подскочила более чем на 40% (до $43,2 млрд), при этом фондовый индекс Standard & Poor's 500 снизился на 2,5%.

Hess - один из ведущих производителей сланцевой нефти и газа, работает в глубоководном Мексиканском заливе, выступает ключевым поставщиком природного газа в Западную Малайзию и Таиланд, участвует в проекте на шельфе Гайаны и ведет разведку в Суринаме.

Hess Corp США
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