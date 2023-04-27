Акционеры банка "Санкт-Петербург" утвердили выплату дивидендов за 2022 год

Собрание также утвердило новый состав наблюдательного совета банка

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры банка "Санкт-Петербург" решили выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную, говорится в сообщении банка.

Всего на выплату дивидендов за 2022 год банк может направить 9,5 млрд рублей, что составляет 20% от чистой прибыли по МСФО и по РСБУ, говорилось ранее в материалах кредитной организации.

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" в 2022 году по МСФО выросла в 2,6 раза - до 47,5 млрд рублей. Банк в 2022 году увеличил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) тоже в 2,6 раза - до 47,6 млрд рублей.

Акционеры также утвердили новый состав набсовета банка, отмечается в сообщении. Сам состав набсовета банк, как и в прошлом году, не раскрывает.

Ранее сообщалось, что три независимых директора сложили полномочия членов набсовета банка "Санкт-Петербург". О своем выходе из набсовета ранее сообщили Томас Верасто, Ольга Высоцкая и Алексей Германович.

Банк "Санкт-Петербург" в соответствии с действующей дивидендной политикой направляет на дивиденды 20% чистой прибыли по МСФО.

Основными акционерами банка "Санкт-Петербург", согласно последним раскрытым данным (на 2021 год), являлись его топ-менеджеры, в том числе, председатель правления Александр Савельев (напрямую владел 26,82% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) принадлежало 5,08% голосующих акций, группе East Capital - 3,84%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2021 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".