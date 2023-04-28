Рубль утром немного укрепляется относительно доллара, стабилен к юаню на Московской бирже

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль чуть укрепляется на фоне наметившегося роста нефтяных котировок и позитива на фондовых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,16 руб./$1 (-17,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 40,01 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань вырос на Московской бирже на 1,3 коп. - до 11,718 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется на фоне подрастающей нефти после продолжительного снижения и благодаря позитиву на мировых рынках капитала, практически единогласно пребывающих в плюсе.

Участники внутреннего валютного рынка ожидают результатов пятничного заседания ЦБ РФ, где будет рассмотрен вопрос ключевой ставки. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает ее сохранение на текущем уровне 7,5% годовых. Экономисты также считают, что регулятор оставит и "жесткий" сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

Очередное заседание совета директоров будет опорным, то есть помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке ЦБ также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован 11 мая.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,81 за баррель, что на 0,56% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,16 за баррель, что на 0,93% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом: подъем Dow Jones Industrial Average и S&P 500 был максимальным с 6 января, Nasdaq Composite - со 2 февраля. Поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты компаний, в том числе, представителей технологического сектора.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу в основном растут: японский Nikkei 225 прибавляет 0,53%, китайский CSI300 растет на 0,74%, гонконгский Hang Seng - на 0,75%, южнокорейский Kospi снижается на 0,17%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,07%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уверенно прибавляет 1,51%.