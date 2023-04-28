Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,24%, на Аи-92 – на 3,29% за неделю
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,24% – до 55 784 руб./т, на Регуляр-92 – на 3,29%, до 50 072 руб./т. Об этом сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|24.04.2023
|25.04.2023
|% к пр. д.
|26.04.2023
|% к пр. д.
|27.04.2023
|% к пр. д.
|28.04.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|53 517
|54 012
|0,92
|54 909
|1,66
|55 582
|1,23
|55 784
|0,36
|4,24
|Регуляр-92
|48 479
|48 748
|0,55
|49 687
|1,93
|50 257
|1,15
|50 072
|-0,37
|3,29
|ДТ-летнее
|51 732
|51 296
|-0,84
|52 146
|1,66
|52 193
|0,09
|52 190
|-0,01
|0,89
|Мазут топочный
|18 144
|17 670
|-2,61
|18 601
|5,27
|17 874
|-3,91
|17 929
|0,31
|-1,18
|Авиатопливо
|63 233
|64 936
|2,69
|64 972
|0,06
|65 277
|0,47
|65 134
|-0,22
|3,01
|СУГ
|15 358
|18 256
|18,87
|18 223
|-0,18
|16 601
|-8,9
|15 964
|-3,84
|3,95
Цены приведены по национальному индексу