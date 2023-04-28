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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,24%, на Аи-92 – на 3,29% за неделю

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,24% – до 55 784 руб./т, на Регуляр-92 – на 3,29%, до 50 072 руб./т. Об этом сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

24.04.2023 25.04.2023 % к пр. д. 26.04.2023 % к пр. д. 27.04.2023 % к пр. д. 28.04.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 53 517 54 012 0,92 54 909 1,66 55 582 1,23 55 784 0,36 4,24
Регуляр-92 48 479 48 748 0,55 49 687 1,93 50 257 1,15 50 072 -0,37 3,29
ДТ-летнее 51 732 51 296 -0,84 52 146 1,66 52 193 0,09 52 190 -0,01 0,89
Мазут топочный 18 144 17 670 -2,61 18 601 5,27 17 874 -3,91 17 929 0,31 -1,18
Авиатопливо 63 233 64 936 2,69 64 972 0,06 65 277 0,47 65 134 -0,22 3,01
СУГ 15 358 18 256 18,87 18 223 -0,18 16 601 -8,9 15 964 -3,84 3,95

Цены приведены по национальному индексу

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