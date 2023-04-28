Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

ЦБ думает о раскрытии данных по ликвидности банков в разбивке на дружественные и недружественные валюты

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рассматривает возможность публикации данных о ликвидности банковского сектора в разбивке на дружественные и недружественные валюты, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается раскрытия статистики раздельно по дружественным и недружественным валютам, мы сейчас эту тему рассматриваем, решение еще не принято. Мы понимаем, что и банкам, и аналитикам для того, чтобы понимать, какая ликвидность на рынке, структуру этой ликвидности, эта информация нужна", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что решение может быть принято в ближайшее время после оценки всех последствий раскрытия этой информации.

Банк России ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

ЦБ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

ЦБ поддержал расширение адресных льготных программ ипотеки на вторичный рынок жилья

ЦБ РФ отметил, что склонность населения к сбережению начала снижаться

ЦБ РФ отметил, что склонность населения к сбережению начала снижаться

Рубль укрепился по отношению к доллару до 80 руб./$1 впервые с 6 апреля

Силуанов предупредил, что точечных исключений из общего режима windfall tax не будет

ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

Минфин РФ предложил снизить топливный демпфер в два раза

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });