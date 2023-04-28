ЦБ думает о раскрытии данных по ликвидности банков в разбивке на дружественные и недружественные валюты

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рассматривает возможность публикации данных о ликвидности банковского сектора в разбивке на дружественные и недружественные валюты, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается раскрытия статистики раздельно по дружественным и недружественным валютам, мы сейчас эту тему рассматриваем, решение еще не принято. Мы понимаем, что и банкам, и аналитикам для того, чтобы понимать, какая ликвидность на рынке, структуру этой ликвидности, эта информация нужна", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что решение может быть принято в ближайшее время после оценки всех последствий раскрытия этой информации.