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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

BP избежала чистого убытка в I квартале, но снизила ключевой показатель прибыли на 20,5%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Британская BP Plc уменьшила ключевой показатель прибыли в первом квартале на 20,5% в годовом выражении на фоне снижения рентабельности нефтепереработки, однако он превзошел прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе BP, скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли для американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) в январе-марте составила $4,96 млрд по сравнению с $6,25 млрд за аналогичный период 2022 года.

Аналитики, чьи оценки приводит сама компания, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $4,27 млрд.

BP завершила первый квартал с прибылью в размере $8,22 млрд по сравнению с убытком в размере $20,38 млрд годом ранее. В четвертом квартале компания зафиксировала прибыль на уровне $10,8 млрд.

Объем добычи углеводородов незначительно вырос и составил 969 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) против 966 тыс. б.н.э./сут. годом ранее. Средняя цена реализации опустилась до $46,55 за б.н.э. по сравнению с $50,91 за б.н.э. в январе-марте 2022 года.

Капиталовложения BP в первом квартале составили $3,63 млрд. На 2023 год компания по-прежнему планирует капиталовложения в $16-18 млрд.

Чистый долг сократился на $90 млн по сравнению с показателем за предыдущий квартал, до $21,23 млрд.

Кроме того, компания объявила о планах выкупа акций на $1,75 млрд до публикации результатов за апрель-июнь.

Акции BP за последний год подорожали на 36,5%.

BP
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