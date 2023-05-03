Объем торгов иностранными акциями на "СПБ-бирже" в апреле снизился на 5,7% к марту

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2023 года объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" "СПБ биржи" составил $2,5 млрд, что на 5,74% меньше, чем в марте ($2,65 млрд), и на 71,94% меньше, чем в апреле 2022 года ($8,9 млрд), говорится в сообщении биржи.

Среднедневной объем торгов в апреле увеличился на 14,36% по сравнению с мартом и составил $0,13 млрд. Участники заключили в апреле 4,93 млн сделок в режиме основных торгов против 2,69 млн в марте.

Количество активных счетов инвесторов в апреле увеличилось на 26,72% и составило 169,94 тысячи (134,1 тысячи в марте). Количество счетов с позициями по ценным бумагам достигло 1,98 млн.

Сделки в апреле заключались с 2003 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов.

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по итогам апреля сократился на 32,04% по сравнению с аналогичным показателем марта и составил HK$ 0,52 млрд (что эквивалентно $66,22 млн).

Участники торгов и их клиенты в апреле заключили 129,5 тысячи сделок (снижение на 25,26% по сравнению с мартом).

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов иностранными ценными бумагами стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla, Marathon Digital Holdings, Coinbase, Nvidia Corp., CleanSpark, Alibaba, Riot Platforms, Alphabet Inc, First Republic Bank, Amazon.

Лидерами по объему биржевых торгов гонконгскими ценными бумагам были акции Alibaba, JD.com, NIO, Baidu, XPeng, Li Auto, Xiaomi Corporation, Bank of China Limited, PetroChina Company Limited, WH Group Limited.