Фьючерсы на фондовые индексы США дорожают перед публикацией итогов заседания ФРС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы поднимаются в среду перед публикацией итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.

Трейдеры ждут повышения ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.). При этом многие полагают, что этот подъем может стать последним в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики в США, отмечает Market Watch.

"Я думаю, Федрезерв сделал достаточно много для подавления инфляции", - говорит главный экономист Raymond James Эухенио Алеман.

В случае увеличения ставки на 25 б.п. ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых.

Итоги заседания ФРС будут обнародованы в среду в 21:00 по Москве, пресс-конференция руководителя Федрезерва Джерома Пауэлла начнется через полчаса после этого.

"Трейдеры занимают осторожную позицию перед публикацией решений ФРС, которые позволят инвесторам делать выводы о том, что ждет американскую экономику в будущем", - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал рост числа рабочих мест в частном секторе США до максимального уровня за девять месяцев. Это говорит о том, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на замедление экономического роста в результате ужесточения политики ФРС.

Количество рабочих мест в апреле подскочило на 296 тысяч после подъема на 142 тысячи месяцем ранее. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста показателя на 133 тысячи.

Официальные данные о безработице в США за апрель будут обнародованы Министерством труда страны в пятницу.

Стоимость бумаг Eli Lilly & Co. подскочила на 4,5% в ходе предварительных торгов в среду. Фармкомпания объявила об успешных результатах испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера.

Котировки акций Kraft Heinz Co. и World Wrestling Entertainment выросли на 3,1% и 4,2% соответственно благодаря сильным квартальным отчетам компаний.

Бумаги Yum! Brands Inc. теряют в цене 3%. Американский оператор ресторанов быстрого питания, которому принадлежат бренды KFC, Pizza Hut и Taco Bell, увеличил выручку в первом квартале на 6%, что оказалось лучше прогнозов рынка. В то же время чистая прибыль компании упала на 25%, а показатель без учета разовых факторов не оправдал ожиданий.

Цена акций Starbucks Corp. упала на 4,3%. Несмотря на сильные результаты прошедшего квартала, главный исполнительный директор Starbucks Лаксман Нарасимхан оставил без изменения прогноз финансовых показателей на весь фингод, что разочаровало инвесторов.

Стоимость бумаг Ford Motor Co. опустилась на 1,9%, несмотря на сильную отчетность автопроизводителя за минувший квартал.

Значение июньского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:55 по Москве в среду увеличилось на 0,13% и составило 4142 пункта. Котировка июньского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones поднялась к этому времени на 0,07%, до 33796 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на июнь вырос на 0,15%, до 13204,75 пункта.