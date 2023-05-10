Рынок видит 34,5%-ную вероятность снижения ставки ФРС в июле

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США может снизить ключевую процентную ставку в июле на фоне данных о замедлении инфляции, полагают некоторые участники рынка.

Судя по фьючерсам на уровень ставки, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании в 34,5%. Накануне вероятность оценивалась в 29%, пишет MarketWatch.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении после подъема на 5% в марте. Таким образом, инфляция достигла минимума с апреля 2021 года.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Следующее заседание Федрезерва состоится 15-16 июня. По оценкам рынка, с 58%-ной вероятностью центробанк не станет в следующем месяце менять размер процентной ставки.