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Торговая онлайн-платформа Etsy сократила чистую прибыль на 13% в I квартале

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американская онлайн-площадка для торговли Etsy Inc. сократила чистую прибыль на 13,4% в годовом выражении, но увеличила выручку.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $74,54 млн, или $0,53 в расчете на акцию, польив $86,11 млн, или $0,6 в расчете на акцию, годом ранее.

Выручка компании увеличилась до $640,9 млн с $579,3 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль в размере $0,51 на акцию при выручке $622 млн.

Общий оборот торгов на площадке составил в минувшем квартале $3,1 млрд против $3,25 млрд годом ранее. Etsy ожидает, что во втором квартале оборот составит $2,85-3,1 млрд.

Также предполагается, что выручка будет находиться в диапазоне $590-640 млн. Эксперты в среднем прогнозируют $627 млн.

С начала года капитализация Etsy уменьшилась на 17,4% и составляет $12,36 млрд.

Etsy - интернет-сайт для торговли между физлицами, который фокусируется на изделиях ручной работы и старинных вещах, уникальных товарах ограниченного выпуска.

Etsy США
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