Индексы МосБиржи и РТС начали торги снижением на 0,2% и затем начали корректироваться

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips, отыгрывая негативный настрой вечера среды после решения Федрезерва США повысить ключевую ставку; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%, однако далее наметилась коррекция вверх вслед за отскоком нефти.

К 10:06 индекс МосБиржи составил 2540,3 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1009,97 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 79,2 рубля (-0,01 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (+1,6%), "Северстали" (+1,5%), "Магнита" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), ВТБ (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,4% "префы"), "Интер РАО" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-1,9%), TCS Group (-0,9%), акции "АЛРОСА" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), Polymetal (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", утром в четверг нефть подрастает, что может позитивно сказаться на котировках акций нефтяных компаний, которые накануне ощутили значительную распродажу. Вместе с тем, пока не верится в более значительную распродажу в нефти, так как страны ОПЕК+ только на этой неделе приступили к реальному сокращению добычи. На американском рынке неопределенность пока остается: в речи председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла намеков на скорое смягчение монетарной политики не прослеживалось.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что отскок в нефти может вдохновить рынок акций РФ на коррекцию вверх.

"Внешний фон утром в четверг слабо позитивный. Нефть дорожает после двух дней обвального падения. В Китае инвесторы фокусируют внимание на внутренних историях, что также положительно для российских экспортеров. Впрочем, очередной виток эскалации геополитической напряженности может отвлечь российских инвесторов от покупок. Рубль слабеет в утренние часы", - отмечает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что в своем заявлении о решении повысить ставку Федрезерв США смягчил риторику, убрав упоминание о целесообразности дальнейшего повышения ставки, и уже более определенно констатировал ужесточение условий кредитования, способных негативно повлиять на экономическую активность, занятость и инфляцию, хотя степень этого влияния для Федрезерва по-прежнему пока не ясна. Эти тезисы в заявлении достаточно определенно указывают на готовность ФРС взять паузу в повышении ставки, полагает аналитик.

Остальные положения в целом остались прежними: было подтверждено, что банковская система устойчива и что американский ЦБ продолжает в первую очередь фокусироваться на борьбе с инфляцией, продолжит сокращать свой баланс согласно планам.

Глава ФРС Пауэлл в ходе своего выступления добавил, что регулятор уже видит эффект от резкого повышения ставки (в начале прошлого года ставка была околонулевой), в первую очередь для инвестактивности и рынка жилья. Видит регулятор и торможение инфляции, но по-прежнему упорно не верит в устойчивость этого тренда. Поэтому, комментируя изменение тональности заявления, Пауэлл отметил, что решение о паузе в повышении ставки ФРС окончательно примет на июньском заседании, но пока точно нет условий для ее снижения. Относительно состояния в экономике США Пауэлл выразился туманно: по его мнению, более вероятно, что рецессии в США удастся избежать, хотя он и допустил, что "мягкая рецессия" возможна, отмечает Локтюхов.

"Рынки восприняли решение ФРС как подтверждающий сигнал не только о завершении цикла роста ключевой ставки, но и о более быстром, уже с конца лета, переходе к ее снижению. В первую очередь из-за неубедительной оценки ситуации в экономике. На этом фоне цены на золото, основной бенефициар смены политики ФРС, уже утром в четверг пытались обновить исторические максимумы. Мы ждем, что золото пойдет выше и может достичь летом $2250-2300 за унцию", - считает Локтюхов.

В США в среду индексы акций снизились на 0,5-0,8%, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы, а также статданные и корпоративную отчетность.

Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.

Из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания.

Вместе с тем, глава центробанка Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции сказал, что ФРС будет в дальнейшем принимать решения в отношении ДКП от заседания к заседанию, основываясь на экономических статданных. По его словам, решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал рост числа рабочих мест в частном секторе США до 296 тыс. - максимального уровня за девять месяцев. Это говорит о том, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на замедление экономического роста в результате ужесточения политики ФРС. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста показателя на 133 тыс. после подъема на 142 тыс. месяцем ранее.

Официальные данные о безработице в США за апрель будут обнародованы министерством труда страны в пятницу.

В мире

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле поднялся до 51,9 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его повышения до 51,8 пункта.

В Азии в четверг динамика индексов акций смешанная (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня зелени, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,01%, южнокорейский Kospi потерял 0,02%, китайский Shanghai Composite после выходных вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,2%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin, снизился в апреле до 49,5 пункта с 50 пунктов в марте, оказавшись хуже среднего прогноза экспертов (50,3 пункта). Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, это отмечено впервые с января.

Данные Caixin подтверждают опубликованную ранее официальную статистику. Промышленный PMI, рассчитываемый Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, опустился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после падения накануне (цена Brent локально падала к $71,3 за баррель).

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:04 по московскому времени составила $73,24 за баррель (+1,8% и -4% в среду), июньская цена WTI - $69,33 за баррель (+0,6% и -4,3% накануне).

Нефтяной рынок резко снизился с начала этой недели на сигналах медленного восстановления экономики Китая, а также возросших опасениях рецессии в США из-за проблем в банковском секторе страны.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,28 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,5-3,3 млн), запасы бензина выросли на 1,74 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,3-1,5 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,19 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,8-1,5 млн).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 500 тыс. баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - уменьшились на 2 млн баррелей.