Рынок акций РФ начал неделю со снижения в преддверии новых антироссийских санкций

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения большинства blue chips на ожиданиях объявления новых антироссийских санкций Запада, в то время как внешние фондовые площадки и нефть выросли на надеждах, что США удастся избежать рецессии. Индекс МосБиржи днем обновил минимум за месяц, после чего смог отыграть часть потерь благодаря ослаблению рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2527,59 пункта (-0,4%, минимум сессии - 2513,84 пункта - минимум с 7 апреля), индекс РТС - 1019,29 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 78,1 рубля (+0,72 рубля).