Акционеры Softline Holding утвердили редомициляцию компании и переименование юрлица в Noventiq

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры Softline Holding (с 20 октября глобальный холдинг работает под брендом Noventiq) в среду одобрили смену юрисдикции компании с Кипра на Каймановы острова.

Как говорится в сообщении Softline Holding, акционеры одобрили решения по всем вопросам, предложенным в повестке общего собрания.

Помимо редомициляции акционерам было предложено утвердить смену названия компании на Noventiq Holdings PLC. Этот вопрос также был утвержден.

Softline Holding объявил о намерении проведения редомициляции в конце января. Тогда сообщалось, что в случае одобрения этого решения акционерами, а также регулирующими органами Кипра и Каймановых островов, процесс редомициляции может завершиться в середине июня 2023 года.

Softline в октябре 2022 года завершил разделение бизнеса на российский и международный. Российский бизнес был продан основателю всей группы Игорю Боровикову за символический $1. Таким образом, российское подразделение больше не зависит от материнской группы.

Одновременно с этим глобальный Softline объявил о новом бренде Noventiq. При этом название юрлица тогда было решено оставить неизменным – Softline Holding.

Также компания планирует провести делистинг с LSE. Ранее в феврале Softline Holding договорился о слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp., в результате чего объединенная компания получит листинг на Nasdaq. Финализировать параметры слияния планируется в ближайшие недели.