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Член совета управляющих ФРС Боуман не исключила новых повышений ставки

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Недавние данные по инфляции и рынку труда США не исключают вероятности дальнейших повышений базовой процентной ставки, считает член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман. Об этом пишет Financial Times.

"По моему мнению, последние данные об инфляции и занятости не позволяют сделать вывод, что инфляция находится в нисходящем тренде, - сказала Боуман, выступая на мероприятии во Франкфурте. - Если инфляция останется высокой, а рынок труда - сильным, дополнительное ужесточение монетарной политики будет оправданным для достижения достаточно ограничительной позиции".

В апреле темпы роста потребительских цен в США в апреле замедлились до 4,9%, обновив минимум за два года.

Ранее глава Федрезерва Джером Пауэлл сигнализировал о готовности взять паузу в цикле подъема ставки. Заявления Боуман говорят о том, что Пауэллу еще только предстоит сформировать консенсус по этому вопросу в руководстве ФРС, отмечает FT.

Федрезерв поднял базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта на прошлой неделе, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В последний раз до этого ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.

США ФРС Мишель Боуман
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