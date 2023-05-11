Крупнейшие банки РФ в апреле сократили продажу валюты до минимума с сентября 2022 года

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в апреле сократили объем чистых продаж иностранной валюты на 42% - до $7 млрд по сравнению с $11,6 млрд в марте, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Доля продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами в марте составила 66%, что было обусловлено необходимостью конвертации валюты для налоговых выплат (в феврале - 50%), отмечает Банк России. Снижение продаж валютной выручки в апреле также может быть частично обусловлено увеличением доли расчетов в рублях: рублевая выручка напрямую используется для покрытия части рублевых расходов, что уменьшает объем потенциальных продаж валюты на рынке для их финансирования.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров, отмечает ЦБ. Объем реализованной этими участниками рынка валюты в апреле существенно снизился и составил 390 млрд рублей (в марте - 563 млрд рублей), достигнув минимального значения с сентября 2022 года, подчеркивает регулятор.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО (покупают валюту для импортеров и иных клиентов в целях осуществления ими международных переводов). Эта категория участников в апреле купила валюту на 449 млрд рублей против покупок на 549 млрд рублей в марте.

Физлица в апреле перешли к продаже валюты на фоне ослабления рубля. Так, граждане за месяц продали валюту на 7,5 млрд рублей (в марте купили на 121,8 млрд рублей). При этом физлица в апреле продолжили покупать юани - всего приобрели их на 54,2 млрд рублей (покупки в марте составляли 41,9 млрд рублей). Кроме того, граждане продали "токсичную" валюту на 61,7 млрд рублей (в марте купили ее на 79,9 млрд рублей).

Доля "токсичных" валют на рынке за счет снижения объема операций с евро (с 23,5% до 17,8%) сократилась до 62,3%, отмечает ЦБ.