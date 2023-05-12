Денежная база в РФ выросла с 28 апреля по 5 мая на 89,1 млрд рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 5 мая составил 17 438,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 28 апреля денежная база в России равнялась 17 349,6 млрд рублей. Таким образом, за этот период она выросла на 0,51%, или на 89,1 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.