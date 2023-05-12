Россиянам могут разрешить закрывать информацию о своем давнем банкротстве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития обсуждает идею о возможности закрывать информацию о факте банкротства физлица через определенный срок после завершения процедуры, сообщил на XI Петербургском международном юридическом форуме первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

"Возможно нам стоит рассмотреть момент о закрытии этой информации (о банкротстве - ИФ), обнуления банкротства через определенный промежуток времени", - сказал он.

По его словам, этот срок может быть 10 лет, либо больше.

Министерство пока только думает о создании так называемого механизма "права на забвение", эта идея "пока даже не в разработке", уточнил Торосов.

По действующим правилам, сведения о факте банкротства гражданина навсегда остаются в публичном доступе, ее невозможно удалить даже после снятия всех ограничений, связанных с банкротством. Закон о несостоятельности, в частности, запрещает гражданам в течение пяти лет с даты завершения в процедуры брать новые кредиты без указания на такой факт своей биографии. В течение трех лет гражданин-банкрот не вправе занимать должности в органах управления компании.