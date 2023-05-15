Рынок акций США закрылся в минусе на данных об ухудшении настроя американцев

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил торги в пятницу в минусе на фоне статданных, показавших резкое снижение потребительского доверия в США.

По итогам всей минувшей недели Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились на 1,1% и 0,3% соответственно, Nasdaq Composite поднялся на 0,4%.

Индекс потребительского доверия в Штатах, рассчитываемый Мичиганским университетом, упал в мае до минимальных за полгода 57,7 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали гораздо более слабое снижение - до 63 пунктов.

Данные Мичиганского университета также показали уменьшение инфляционных ожиданий американцев на ближайший год до 4,5% с 4,6% и их повышение на долгосрочную перспективу (5 лет) до 3,2% с 3%.

"Результаты опроса Мичиганского университета оказались неблагоприятными для фондового рынка. Люди считают, что инфляция замедляется недостаточно быстро", - сказал аналитик Interactive Brokers Стив Сосник, слова которого приводит Market Watch.

Он отметил также, что ситуация с лимитом госдолга США и слабые экономические прогнозы негативно сказываются на настрое американцев.

Ряд других статданных, опубликованных на прошлой неделе, показал, что инфляция в Штатах продолжает замедляться. Так, потребительские цены в стране в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении - самыми низкими темпами за два года, цены производителей - на 2,3%, минимально с января 2021 года.

Это дало инвесторам надежду на остановку цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Однако член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила в пятницу, что американскому ЦБ, возможно, придется продолжить подъем ставки.

По словам Боуман, нынешний уровень ставки является достаточно высоким, чтобы ограничить экономическую активность в США. Тем не менее, пока непонятно, позволит ли это обеспечить дальнейшее замедление инфляции, отметила она.

"Я считаю, что последняя статистика о динамике потребительских цен и данные по рынку труда США не предоставили нам последовательных свидетельств того, что инфляция находится на пути к замедлению, и я буду внимательно отслеживать поступающие статданные, готовя свою позицию к июньскому заседанию ФРС", - заявила Боуман в ходе конференции Европейского центрального банка во Франкфурте.

Акции Tesla Inc. снизились в цене на 2,4% по итогам торгов в пятницу. Американский производитель электромобилей вновь повысил цены на большинство своих машин в США, хотя и незначительно. Так, стоимость автомобилей Model S и Model X была увеличена на $1 тыс., Model Y - на $250.

Цена бумаг News Corp. подскочила на 8,5%. Чистая прибыль и выручка медиакомпании в минувшем квартале снизились, но оказались лучше прогнозов рынка.

Стоимость акций страховой компании SiriusPoint Ltd. упала на 9% после того как стало известно, что хедж-фонд Third Point Management отказался от планов ее покупки, поскольку стороны не смогли договориться о цене.

Бумаги регионального банка PacWest Bancorp подешевели на 3% по итогам торгов. Днем ранее их стоимость упала почти на 23% на информации об оттоке средств клиентов с депозитов.

Стоимость акций Western Alliance Bancorp в пятницу поднялась на 2,1%, Zions Bancorp - снизилась на 1,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка 12 мая опустился на 8,89 пункта (0,03%) и составил 33300,62 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 6,54 пункта (0,16%) - до 4124,08 пункта.

Nasdaq Composite потерял 43,76 пункта (0,35%) и составил 12284,74 пункта.