Кипр и Израиль построят газопровод для средиземноморских месторождений

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Кипр и Израиль обсуждают соглашением по строительству газопровода, по которому на остров будет поступать газ с израильских и кипрских месторождений, сообщает АР.

"В Восточном Средиземноморье - достаточно месторождений газа. Большинство находится в израильской исключительной экономической зоне, но их достаточно и у Кипра, чтобы данный проект смог материализоваться", - заявил кипрский министр энергетики Йоргос Папанастасиу.

Он скоро поедет в Израиль, чтобы обсудить соглашение. Если договоренность будет достигнута, газопровод можно будет построить за 18 месяцев.

Сейчас у Израиля 11 месторождений газа, а у Кипра - пять крупных у южного побережья.

При этом на Кипре также хотят построить комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ), который затем можно будет экспортировать в Европу и в другие регионы.

"Когда у вас есть СПГ, его можно направить куда угодно... Европе сейчас он нужен больше, но рынки для него можно отыскать и в Азии", - пояснил Папанастасиу.

Он сказал, что в мае встретится с представителями французской компании TotalEnergies SE, итальянской Eni S.p.A., американских Exxon Mobil Corporation и Chevron Corporation, которые имеют лицензию на поиск месторождений нефти и газа в исключительной экономической зоне Кипра. Папанастасиу добавил, что на переговорах речь пойдет о том, как стороны могут сотрудничать для поставок СПГ с Кипра на мировые рынки.

Одновременно с тем, напомнил министр, существует отдельный проект - поставок кипрского и египетского газа на комплексы по производству СПГ в Египте.

Несколько лет назад у Греции и Кипра возникла идея провести газопровод длиной 1,9 тыс. км и стоимостью $6 млрд для подачи природного газа, который используется для обогрева домов, выработки электроэнергии и обеспечения работы промышленных предприятий, с недавно открытых месторождений у берегов Израиля и Кипра. В 2020 году Греция, Кипр и Израиль подписали в Афинах соглашение, в соответствии с которым договорились приступить к подготовке планов по реализации проекта EastMed.

Однако, уточнил Папанастасиу, реализация проекта EastMed в итоге застопорилась.