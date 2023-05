Berkshire в I квартале купила акции Capital One и продала бумаги TSMC

Soros Fund Management продал часть пакетов Tesla и Rivian

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway купила 9,9 млн акций банка Capital One Financial, при этом продав 25,1 млн бумаг Bank of New York Mellon.

Кроме того, инвестфирма сократила свою долю в производителе мебели и декора RH Inc. и чипмейкере Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, говорится в материалах, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Принадлежащий миллиардеру Биллу Акману хедж-фонд Pershing Square Capital Management в январе-марте приобрел около 8,1 млн акций Alphabet Inc. класса "С" и 2,2 млн акций класса "А". При этом он сократил свой пакет в Chipotle Mexican Grill, Hilton Worldwide Holdings и Lowe's Cos..

Инвестиционная компания Third Point LLC, принадлежащая миллиардеру Дэниэлу Лебу, в прошедшем квартале купила 4,75 млн акций Alphabet класса "А", а также 1,33 млн ADR Alibaba Group Holding, 1 млн бумаг Advanced Micro Devices, 1,2 млн бумаг Micron Technology, 800 тыс. бумаг Salesforce Inc. и 1,15 млн бумаг Teck Resources Ltd.

Кроме того, инвестфирма увеличила долю в Dupont De Nemours Inc. и Hertz Global Holdings Inc., но сократила в SentinelOne Inc., Fidelity National Information Services, American International Group и Walt Disney Co..

Soros Fund Management, основателем которого является известный инвестор и миллиардер Джордж Сорос, в январе-марте продал часть пакета акций производителей электромобилей Tesla и Rivian. При этом он приобрел акции таких компаний, как Walmart Inc., Netflix Inc., Qualcomm Inc., Nike Inc., Uber Technologies и китайского ритейлера JD.com Inc..