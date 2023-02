Soros Fund в IV квартале увеличил долю в Tesla в 3,7 раза

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года Soros Fund Management, основанный инвестором и миллиардером Джорджем Соросом, приобрел 242 399 акций Tesla Inc., увеличив свой пакет в 3,7 раза - до 332,046 тыс. бумаг, говорится в материалах, направленных фондом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Кроме того, Soros Fund купил 500 тысяч акций ETF Кэти Вуд Ark Innovation, крупнейшим активом которого являются бумаги Tesla.

Среди других компаний, в которые вложился Soros Fund в минувшем квартале - производитель спортивных тренажеров Peloton Interactive Inc., онлайн-дилер подержанных автомобилей Carvana Co., а также сервисы такси Lyft Inc. и Uber Technologies Inc.

Фонд также приобрел доли в ряде финкомпаний - Capital One Financial Corp., Citigroup Inc. и Discover Financial Services, увеличил долю Ford Motor Co. на 6,4%, до 83 млн акций, и купил 500 тыс. акций General Motors Co. (GM).

Также Soros Fund приобрел доли в ряде компаний, имеющих отношение к рынку криптовалют, включая Marathon Digital Holdings, Block Inc., Silvergate Capital Corp. и MicroStrategy Inc..

За этот же период фонд полностью продал акции Twitter Inc. и Zoom Video Communications Inc.