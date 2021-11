Berkshire сократила вложения в бумаги Merck и увеличила пакет в Chevron

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в III квартале 2021 года сократила вложения в несколько фармацевтических и финансовых компаний, отмечает MarketWatch.

В отчетный период она впервые купила акции производителя лекарств Royalty Pharma на сумму $475 млн и ритейлера Floor & Decor Holdings на $100 млн, говорится в материалах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Также Berkshire нарастила пакет акций в Chevron Corp., хотя в первом полугодии она сокращала инвестиции в этого нефтепроизводителя.

Инвесткомпания продала бумаги фармпроизводителя Merck & Co. и выделенной из него Organon & Co., а также сократила инвестиции в Abbvie и Bristol Myers Squibb. Помимо этого была продана часть пакета Visa Inc., Mastercard Inc. и U.S. Bancorp.

Позиции Berkshire в акциях Apple Inc. и Bank of America Corp., являющихся ее крупнейшими инвестициями, не изменились.

Soros Fund Management, основанный Джорджем Соросом, в июле-сентябре увеличил свою долю в Hill-Rom Holdings Inc., MGM Growth Properties LLC, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group. При этом фонд сократил вложения в IHS Markit, D.R. Horton Inc., QuantumScape Corp. и Otis Worldwide Corp. Общий объем инвестиций Soros Fund в американские акции снизился на $205 млн по сравнению со вторым кварталом и составил $4,96 млрд.

Миллиардер Карл Айкан в минувшем квартале купил акции Southwest Gas и продал бумаги Occidental Petroleum.

Принадлежащий миллиардеру Биллу Акману хедж-фонд Pershing Square Capital Management в июле-сентябре продал бумаги Agilent Technologies. При этом он нарастил вложения в Chipotle Mexican Grill, Hilton Worldwide Holdings, Lowe's Cos., Domino's Pizza Inc. и Restaurant Brands International Inc.