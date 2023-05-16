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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Субсидии владельцам личных подсобных хозяйств в РФ в 2023 г. составят 118 млн руб.

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Владельцы личных подсобных хозяйств РФ, выращивающие картофель и овощи, в этом году могут получить субсидии в размере 117,6 млн рублей, но освоение этих средств пока не начато. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными Минсельхоза.

В частности, на стимулирование производства овощей открытого грунта направляется 61,7 млн рублей, картофеля – 55,9 млн рублей. Это позволит в текущем году реализовать 14,7 тыс. тонн овощей (в 2024 году - 15,7 тыс. тонн, в 2025 году - 16,9 тыс. тонн) и 28,5 тыс. тонн картофеля (в 2024 году - 30,5 тыс. тонн, в 2025 году - 32,8 тыс. тонн).

Господдержка личных подсобных хозяйств начала действовать с 1 января 2023 года, она предоставляется тем, кто применяет специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и распространяется на компенсацию части затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта и рассчитывается на 1 тонну реализованной продукции.

По словам источника, по данным на 17 апреля, освоение предусмотренных средств поддержки пока не начато.

Минсельхоз
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