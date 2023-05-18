Сбербанк в I квартале получил 357,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк в первом квартале 2023 года получил 357,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении банка.

Этот результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, согласно которому, чистая прибыль в январе-марте текущего года по МСФО ожидалась на уровне 343,3 млрд рублей.

Данные за I квартал 2022 года Сбербанк не раскрыл.

"Динамичное развитие бизнеса группы Сбер в первом квартале 2023 года позволило заработать рекордную для этого периода прибыль в размере 357,2 млрд рублей", - отметил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении.

Кредитование

Сбербанк в первом квартале нарастил корпоративный кредитный портфель по МСФО на 4,6% - до 19,461 трлн руб., розничный кредитный портфель вырос на 4,4% - до 12, 980 трлн руб.

Сбербанк в первом квартале выдал более 3,6 трлн руб. корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля, отмечает банк. Кредитный портфель финансирования строительства жилья вырос более чем на 5% с начала года и составил 3,2 трлн руб. Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса вырос на 6% с начала года и составил 4,7 трлн руб.

Сбербанк в первом квартале выдал более 1,5 трлн руб. ипотечных и потребительских кредитов. Портфель потребительских кредитов вырос на 2,6% с начала года - до 3,6 трлн руб.

Ипотечный портфель вырос на 4,7% с начала года - до 7,9 трлн руб. В первом квартале было оформлено 78,6 тыс. кредитов на 324,6 млрд рублей по программам "Семейная ипотека", "Господдержка", "Дальневосточная ипотека" и "Ипотека для IT".

Прогноз по рентабельности капитала

Сбербанк по итогам работы в первом квартале 2023 года повысил прогноз по рентабельности капитала: ждет ее в 2023 году свыше 22%, тогда как ранее ожидал в районе 20%.

"Сильные результаты первого квартала, устойчивое качество кредитного портфеля и высокая операционная эффективность дают основания для повышения нашего прогноза по рентабельности капитала на 2023 год выше 22%", - заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении.

Рентабельность капитала в I квартале 2023 года по МСФО составила 25%.

В 2022 году этот показатель составил 5,2% против 24,2% в 2021 году.

Сбербанк в первом квартале 2023 года получил 357,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО (результат превзошел консенсус - 343,3 млрд рублей).