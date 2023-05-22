Торги на российском рынке акций начались ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,9%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В понедельник торги на российском рынке акций открылись подорожанием большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и нейтральной реакции инвесторов на новые антироссийские санкции. Сдерживающим фактором выступает дешевеющая нефть.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,9%, до 2650,08 пункта, индекс РТС вырос на 0,9% до 1045,62 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6,7%. Локомотивом роста стали акции Polymetal после отката в пятницу.

Доллар подешевел на 15 копеек до 79,85 рубля.

Подорожали акции Polymetal (+6,7%), "Яндекса" (+4%), "Газпром нефти" (+2,3%), ПАО "Полюс" (+2,3%), "Московской биржи" (+1,8%), "Магнита" (+1,6%), расписки OZON (+1,5%), TCS Group (+1,2%), бумаги "НЛМК" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), UC Rusal (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +2,4% "префы"), "ММК" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Акции "Яндекса" продолжают подъем после известий, что совет директоров на текущей неделе может собраться для обсуждения заявок претендентов на приобретение как минимум 51% акций интернет-компании, сообщил в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники. Стоимость такого пакета оценивается в $7-7,5 млрд.

"Московская биржа" сообщила, что в I квартале увеличила скорректированную чистую прибыль по МСФО на 17,4%, до 14,3 млрд рублей.

ЕС включит более 90 компаний со всего мира в 11-й пакет санкций против России в рамках борьбы с обходом ограничений, уже действующих в отношении России, заявила телекомпании ZDF председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу. При этом она сообщила, что меры коснутся восьми компаний, базирующихся в Китае.

Власти Японии в рамках ужесточения санкций против России запретят оказывать России услуги в строительной и инженерной области, сообщило издание "Никкэй" в субботу. Кроме того, заместитель генсека кабмина Японии Сэйдзи Кихара накануне заявлял, что Токио добавит в санкционные списки по России примерно 100 человек за обход уже действующих санкций. Также Токио запретит поставлять товары примерно 80 организациям, связанным с российскими военными.

Kyodo News со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщало, что страны G7 в преддверии саммита в Хиросиме 19-21 мая рассматривали возможность введения почти полного запрета экспорта в Россию. Однако затем издание Financial Times со ссылкой на источники отмечало, что страны ЕС и Япония не согласились с предложением США о почти полном запрете экспорта в Россию.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи в понедельник может показать положительную динамику, целевым диапазоном продолжают выступать уровни 2620-2660 пунктов. Ключевыми событиями дня могут стать итоги заседаний СД "Газпром нефти" и "Мосэнерго". Есть надежда, что они оправдают ожидания рынка, что, в свою очередь, дает надежду на выплату хороших дивидендов "Газпромом".

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, понедельник может быть очень значимым для дальнейшей динамики российского рынка акций. На дневном графике индекса МосБиржи явно начала прорисовываться разворотная фигура "двойная вершина". Ее реализация способна отправить индикатор в коррекцию как минимум на 3%. С другой стороны, по понедельникам в этом году рынок акций в подавляющем большинстве случаев растет.

Нефть Brent стоит менее $75 за баррель, однако в последние недели неоднократно наблюдалось, как с открытием европейских площадок вся азиатская просадка в нефти быстро выкупалась. При этом волатильность основных мировых биржевых активов может быть повышенной, пока не разрешится вопрос с американским бюджетом.

Из важных событий недели стоит отметить рекомендацию совета директоров "Газпрома" по дивидендам. "Не исключено, что на выплаты будет направлено более 50% чистой прибыли. В таком случае ожидается рост котировок акций газовой монополии. При цене на газ менее $400 за тысячу кубометров и практической потере высокомаржинального европейского рынка, сильных финансовых результатов от "Газпрома" не ожидается. Дивидендный "гэп" он может закрывать очень долго", - считает эксперт.

В понедельник решение по финальным дивидендам за 2022 год вынесет менеджмент "Газпром нефти. На большие выплаты рассчитывать не стоит, основную массу дивидендов компания выплатила за 9 месяцев. При этом по бумаге сложилась неплохая техническая картина: в начале мая она сняла техническую перекупленность, и вернулась в восходящий тренд от конца февраля прошлого года. Акция близка к историческому максимуму, отмечает Антонов.

В США в пятницу основные индексы акций снизились на 0,1-0,3%, но неделю завершили в "плюсе": Dow Jones (+0,4%), S&P500 (+1,6%), Nasdaq (+3%).

Негативное влияние на настроения инвесторов в конце недели оказали опасения относительно того, что власти никак не могут договориться о повышении лимита госдолга США. Кроме того, их беспокоит ситуация в банковском секторе.

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с представителями кредитных учреждений на прошлой неделе заявила, что могут потребоваться дальнейшие слияния банков, поскольку отрасль продолжает преодолевать кризис, сообщило CNN со ссылкой на источники. Это усилило ожидания, что крупнейшие банки страны продолжат поглощать региональные банки.

Конгрессмен-республиканец Гаррет Грейвс сообщил в пятницу, что переговоры по вопросу повышения лимита госдолга поставлены на паузу. Грейвс является ключевым союзником спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система уже существенно ужесточила денежно-кредитную политику и может дать себе время на оценку принятых мер.

Ситуация вокруг потолка госдолга и заявления Пауэлла привели к пересмотру трейдерами прогнозов в отношении изменения базовой ставки ФРС. Судя по котировкам фьючерсов, рынок стал оценивать шансы на ее повышение в июне в 22% по сравнению с 36% днем ранее.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладает позитивная динамика индексов за исключением Австралии (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет менее 0,1%).

Инвесторы ждут продолжения переговоров по повышению лимита на госзаимствования в США и оценивают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставку по пятилетним кредитам - на отметке 4,3% годовых.

Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже девять заседаний подряд. При этом некоторые аналитики, включая экономистов Nomura, ожидают снижения ставки на 10 базисных пунктов на июньском заседании.

В понедельник стало известно, что заказы на промышленное оборудование в Японии, без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний, сократились на 3,9% в марте относительно апреля после падения на 4,5% в феврале. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали более умеренное сокращение - на 0,7%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются на фоне затягивания процесса переговоров по вопросу лимита госдолга США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $74,75 за баррель (-1,1% и -0,4% в пятницу), июльская цена WTI - $70,68 за баррель (-1,2% и -0,4% в пятницу).

Американский президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти проведут очередную встречу в понедельник для обсуждения вопроса потолка госдолга США, пишет Market Watch.

По итогам прошлой недели контракты с ближайшей датой поставки на Brent и WTI подорожали на 1,9% и 2,2% соответственно.

В центре внимания трейдеров также ситуация с лесными пожарами в Канаде, затронувшими ключевой регион нефтедобычи - провинцию Альберта. Сложившаяся ситуация может привести к снижению производства нефти и газа в этом регионе.