Золотодобытчик Zapadnaya в 2022 году снизил EBITDА на 32%, до $43 млн
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Золотодобывающая группа Zapadnaya Gold Mining (ГРК "Западная") по итогам 2022 года получила $42,9 млн EBITDA, что на 32% меньше, чем годом ранее, сообщает сайт компании.
Годовая выручка компании выросла на 4%, до $176,7 млн. Объем производства и продаж за 2022 год Zapadnaya пока не раскрыла.
Чистая прибыль Zapadnaya снизилась на 14%, до $31,6 млн.
Результаты Zapadnaya Gold Mining (ГРК "Западная"):
|Показатель
|2022
|2021
|Динамика
|Выручка, $ млн
|176,715
|169,247
|4%
|EBITDA, $ млн
|42,918
|63,033
|-32%
|Рентабельность по EBITDА
|24,29%
|37,24%
|-12,95 п.п.
|Чистая прибыль (убыток), $ млн
|31,564
|36,809
|-14%
По итогам 2021 года ГРК "Западная" замыкала топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний России, более актуальных данных нет. Портфель активов состоит из двух подземных рудников (Бадран в Якутии и Кедровка в Бурятии), проекта по добыче золота открытым способом Александровское в Забайкалье, а также нескольких геологоразведочных активов. Контролирует компанию менеджмент.