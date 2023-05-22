Золотодобытчик Zapadnaya в 2022 году снизил EBITDА на 32%, до $43 млн

Годовая выручка компании выросла на 4%, до $176,7 млн. Объем производства и продаж за 2022 год Zapadnaya пока не раскрыла.

Чистая прибыль Zapadnaya снизилась на 14%, до $31,6 млн.

Результаты Zapadnaya Gold Mining (ГРК "Западная"):

Показатель 2022 2021 Динамика Выручка, $ млн 176,715 169,247 4% EBITDA, $ млн 42,918 63,033 -32% Рентабельность по EBITDА 24,29% 37,24% -12,95 п.п. Чистая прибыль (убыток), $ млн 31,564 36,809 -14%

По итогам 2021 года ГРК "Западная" замыкала топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний России, более актуальных данных нет. Портфель активов состоит из двух подземных рудников (Бадран в Якутии и Кедровка в Бурятии), проекта по добыче золота открытым способом Александровское в Забайкалье, а также нескольких геологоразведочных активов. Контролирует компанию менеджмент.