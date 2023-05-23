Прибыль "Газпрома" по МСФО за 2022 год упала на 41%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2022 год снизилась на 41% - до 1,226 трлн рублей с 2,093 трлн рублей в 2021 году.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в комментарии к отчету отметил: "Это один из лучших показателей в истории компании. Вместе с тем, он ниже уровня 2021 года. Влияние на размер прибыли оказали повышенные налоговые выплаты, которые пришлись на вторую половину отчетного года".

Выручка группы за 2022 год выросла до 11,673 трлн рублей после 10,2 трлн рублей в 2021 году.

"EBITDA Группы "Газпром" за 2022 год составила 3,6 трлн руб., - добавил Садыгов, - что сопоставимо с рекордным результатом 2021 года и существенно превышает показатели за предыдущие годы. Мы всегда уделяем большое внимание контролю операционных затрат на всех уровнях, что служит опорой нашей финансовой устойчивости".