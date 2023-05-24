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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Приток средств в ПИФы в I квартале замедлился после рекорда в IV квартале

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в январе-марте 2023 года сократился по сравнению с показателем предыдущего квартала и составил 181,6 млрд рублей. Об этом говорится в "Обзоре ключевых показателей паевых инвестиционных фондов" Банка России.

Чистый приток средств в ПИФы в четвертом квартале 2022 года достиг максимального значения за всю историю наблюдений – 764,1 млрд рублей, сообщал ранее ЦБ.

Сокращение притока средств в первом квартале 2023 года связано со снижением объемов выдач инвестиционных паев ЗПИФ – сегмента, который обеспечил рекордный прирост прошлого квартала.

Количество ПИФов в первом квартале 2023 года выросло на 22, до 2,185 тыс. фондов. Основной рост пришелся на ЗПИФы (+34). Количество ИПИФов увеличилось на 3 единицы, ОПИФов – сократилось на 1, БПИФов – на 14.

ЦБ РФ
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