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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

В ЦБ отметили, что рост экономики РФ продолжается, но его "импульс ослаб"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Рост российской экономики продолжается, но он неоднороден по отраслям, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

Индикатор бизнес-климата, который ЦБ рассчитывает по итогам опроса предприятий, в мае снизился после шести месяцев повышения и составил 7,9% (в апреле – 9,4%). Вместе с тем значение индикатора сохранялось вблизи максимума за последнее десятилетие и даже несколько превысило значение марта 2023 года, говорится в комментарии Банка России.

"Импульс ослаб, но рост продолжается", - интерпретировал динамику индекса в мае Тремасов (его видеообращение размещено в telegram-канале ЦБ).

Он отметил, что наблюдается замедление роста в промышленности, что особенно видно в секторе добычи. В строительстве рост ускорился – индикатор бизнес-климата достиг максимума за последние 15 лет, подчеркнул директор департамента Банка России.

Оценки компаний производства и спроса в мае снизились после их заметного улучшения в апреле, но сохранились в положительной области, отмечает ЦБ.

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