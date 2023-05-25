Доходы бюджета Федерального фонда ОМС в 2022 году составили около 2 трлн 920 млрд рублей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в прошлом году были больше прогнозируемого объема и составили около 2 трлн 920 млрд рублей; это на 288 млрд рублей больше показателей предыдущего года, сообщили в фонде.

"Бюджет Федерального фонда обеспечивает финансовую устойчивость системы ОМС. В 2022 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию и санкционное давление, фактические доходы бюджета фонда получены с превышением прогнозируемого объема и составили 2 трлн 919 млрд рублей, что на 288 млрд рублей выше показателей 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы ФОМС в четверг.

Отмечается, что это позволяет оказывать медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, большему числу пациентов.

Расходы бюджета фонда также ежегодно увеличиваются. В прошлом году они произведены в объеме 2 трлн 797 млрд рублей, с ростом по сравнению с 2021 годом на 227,5 млрд рублей.

"Так, в 2017 году средний подушевой норматив финансирования в рамках базовой программы ОМС составлял 8 тыс. 896 рублей, но уже в 2022 году он составил 15 тыс. 062,9 рубля (рост – около 70%)", - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Она предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи.