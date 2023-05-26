Правительство включило котировку Brent в мониторинг цен Urals и формулу расчета экспортных пошлин

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство включило котировку North Sea Dated (Brent) в мониторинг цен Urals, а также в формулу расчета экспортных таможенных пошлин. Изменения в соответствующие постановления правительства были внесены 25 мая и опубликованы на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает при мониторинге цен Urals учитывать не только ее стоимость в европейских портах (средиземноморском и роттердамском), а также стоимость Brent на рынке Северного моря. Аналогичные изменения внесены для расчета вывозных таможенных пошлин на нефть.

27 апреля президент Владимир Путин подписал закон об установлении размера дисконта цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent в расчет налога на добавленный доход (НДД), а также экспортной пошлины на нефть, по аналогии с ранее введенным дисконтом в расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и обратного акциза на нефть.

Для расчета экспортной пошлины на июнь будет использоваться цена Urals на уровне не меньше Brent минус $28 за баррель ($204,4 за т) в период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2023 года, а на июль и далее - не меньше Brent минус $25 за баррель ($182,5 за т) в период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2023 г. Пошлина на нефть на предстоящий месяц рассчитывается на основе данных за предыдущий месяц.

Методика, утвержденная правительством, ранее была уже применена при расчете средней цены на Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая. Так, по данным Минфина, за данный период она составила $55,97 за баррель, или $408,6 за тонну, а цена Brent - $79,87. Таким образом, дисконт составил около 29,9%. В апреле он был на уровне порядка 30,9% (в марте - порядка 39,5%, в феврале и январе - 41%).