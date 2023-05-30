Акционеры "АЛРОСА" на собрании 30 июня рассмотрят вопрос о дивидендах за 2022 год

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров АК "АЛРОСА" 30 июня рассмотрит вопрос о распределении прибыли за 2022 год, говорится в сообщении компании.

В собрании примут участие акционеры по данным реестра на 6 июня.

"АЛРОСА", в апреле прошлого года попавшая в SDN list, не выплачивала финальные дивиденды за 2021 г, а также за первое полугодие 2022 г. Дивиденды за первое полугодие 2021 г составляли 64,7 млрд руб., что превышало 70% годовой чистой прибыли. Акционеры получили тогда 8 рублей 79 копеек на акцию (дивдоходность к моменту объявления - около 6,5%).

Дивидендная политика "АЛРОСА" предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год при net debt/EBITDA не выше 1,5x. К февралю 2022 г "АЛРОСА" имела низкий уровень чистого долга, между 0,0х и 0,5x EBITDA и практически нулевой краткосрочный долг - сроки погашения приходятся на период с 2025 по 2027 год.

Финансовые показатели "АЛРОСА" за 2022 г не публиковались. Объем добычи, как сообщала компания, вырос на 10%, составив 35,5 млн карат алмазов.

Оборот организаций, занимающихся добычей прочих полезных ископаемых в Якутии (в этом сегменте раскрываются данные по алмазам, а показатель на протяжении последних лет коррелировал с результатами "АЛРОСА"), по итогам 2022 г сократился на 12,1%, до 244,66 млрд рублей. За первый квартал 2023 г. реализация была на 7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА" - около 34%.