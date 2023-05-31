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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Американский индекс Dow Jones слабо снизился, Nasdaq закрылся на максимуме за десять месяцев

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американский рынок акций закрылся без единой динамики во вторник: Dow Jones слабо снизился, Nasdaq умеренно вырос и завершил торги на максимальной отметке за 10 месяцев, тогда как S&P 500 практически не изменился.

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявили о достижении принципиального соглашения об увеличении лимита на госзаимствования до конца 2024 года на минувших выходных. Однако в понедельник американские биржи были закрыты в связи с государственным праздником.

Некоторые аналитики с осторожностью оценивают перспективы одобрения сделки Конгрессом. Обеим палатам нужно проголосовать за соглашение до 5 июня, когда, по оценкам Минфина США, у правительства закончатся средства.

"Первоначальная реакция, скорее всего, будет позитивной, однако затем настроения могут стать более умеренными из-за того, что сделка еще не одобрена. Следующим препятствием станет Конгресс, где мы видим признаки недовольства", - написал Ричард Хантер из Interactive Investor.

Тем временем во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в мае понизился до 102,3 пункта по сравнению с пересмотренными 103,7 пункта месяцем ранее, обновив минимум с ноября 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 99 пунктов с объявленного ранее апрельского уровня в 101,3 пункта, отмечает Trading Economics

Также участники рынка следили за корпоративными новостями.

Акции Nvidia Corp. подорожали на 3%. Американский производитель графических процессоров на минувших выходных анонсировал ряд новых продуктов.

Также выросли в цене бумаги конкурирующих Palantir Technologies (+7,8%) и C3.ai Inc. (+33%).

Капитализация Newell Brands увеличилась на 2%. Американский производитель потребительских товаров объявил о реструктуризации с целью развития дистрибьютерской сети в Северной Америке.

Котировки акций Tesla выросли на 4,1% на фоне визита главы автопроизводителя Илона Маска в Китай.

Рыночная стоимость Ford Motor повысилась также на 4,1% после того, как аналитики Jefferies улучшили рекомендацию для акций компании до "покупать" с "держать" и повысили целевую цену до $16 с $13.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 50,56 пункта (0,15%) и составил 33042,78 пункта. Лидером снижения среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Merck & Co., подешевевшие на 1,7%, а лидером роста - бумаги Intel Corp., подорожавшие на 3,4%.

Standard & Poor's 500 прибавил 0,07 пункта (менее 0,01%), поднявшись до 4205,52 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 41,74 пункта (0,32%) и составил 13017,43 пункта.

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