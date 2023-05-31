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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Рынок акций открылся ростом индекса РТС на 0,3% и снижением МосБиржи на 0,1%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и дешевеющей нефти (Brent торгуется ниже $73,5 за баррель) на фоне слабой статистики из Японии и Китая. Индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,1%, индекс РТС вырос на 0,3% на фоне укрепления рубля; в лидерах отката выступают акции "АЛРОСА".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2696,87 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1051,04 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,6%.

Доллар стоит 80,83 рубля (-0,32 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-3,6%), Polymetal (-2,5%), расписки OZON (-1,3%), бумаги "Северстали" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), ВТБ (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), акции "НЛМК" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "Норникеля" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "ММК" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,2%), "МТС" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), "Полюса" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Московская биржа
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