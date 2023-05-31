Минпромторг ожидает роста выпуска автомобилей в 2023 году в денежном выражении на 3,5%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Объем производства автомобильной промышленности в РФ как ожидается, вырастет по итогам 2023 года на 3,5% к уровню прошлого года и достигнет порядка 2 трлн рублей, сообщается в презентации Минпромторга.

Объем рынка по итогам года оценивается в 2,97 трлн рублей, что на 7,2% превышает показатели 2022 года.

Вместе с тем, экспорт в автомобильной отрасли по итогам 2023 года упадет в 2,4 раза, до 58,99 млрд рублей.

Согласно презентации, в рамках ПМЭФ АО "АвтоВАЗ" совместно с крупным китайским индустриальным партнером запустит производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Первой моделью, которая сойдет с конвейера в июне 2023 года будет LADA X-Cross 5. В течение двух лет планируется запуск в производство еще двух моделей.

Кроме того, в конце года на заводе "АвтоВАЗа" в Ижевске будет выпущена опытная партия электромобилей на базе "Лады Ларгус". "Речь идет о продукте с высоким уровнем локализации среди электромобилей в России. Старт серийному производству "е-Ларгуса" будет дан уже в начале следующего года", - сказано в презентации.