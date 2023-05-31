Власти РФ к июлю актуализируют нацпроект по поддержке экспорта, продлив его до 2030 года

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ работает над актуализацией и продлением до 2030 года мер поддержки приоритетных экспортных направлений в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"Чтобы обеспечить нашим экспортёрам долгосрочный горизонт планирования, вместе с моим коллегой Андреем Рэмовичем Белоусовым (первым вице-премьером РФ - ИФ) нами предложено продлить профильный национальный проект до 2030 года. Для этого донастраиваем действующие и формируем новые мероприятия в поддержку переориентации экспортных потоков", - сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе итоговой коллегии министерства.

Актуализированный паспорт нацпроекта должен быть готов не позднее июля, заявил замглавы правительства.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" нацелен на наращивание несырьевого неэнергетического экспорта из РФ и включает меры поддержки экспортеров через корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК, обеспечивают доступ к льготному кредитованию производителям ориентированной на экспорт продукции), субсидирование части затрат на транспортировку продукции, субсидирование затрат на омологацию и сертификацию продукции за рубежом.