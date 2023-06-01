Dr. Martens сократил годовую доналоговую прибыль на четверть

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Британский производитель обуви Dr. Martens Plc по итогам 2023 финансового года (завершился 31 марта) сократил доналоговую прибыль на 25,6%, несмотря на рекордную выручку.

Годовая доналоговая прибыль компании составила 159,4 млн фунтов ($198,3 млн) против 214,3 млн фунтов годом ранее.

Выручка Dr. Martens достигла нового рекорда в 1 млрд фунтов по сравнению с 908,3 млн фунтов годом ранее.

Совет директоров принял решение об увеличении совокупных годовых дивидендов до 5,84 пенса на бумагу с 5,5 пенса и анонсировал программу выкупа акций на сумму до 50 млн фунтов.

Dr. Martens ожидает роста выручки на 4-9% по итогам текущего фингода (без учета колебаний валютных курсов) и прогнозирует снижение рентабельности на 1-2 процентных пункта.

Котировки акций Dr. Martens в начале торгов в четверг упали на 12%. Капитализация компании с начала года снизилась почти на 28% (до 1,53 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 0,4%.