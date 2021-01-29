Dr. Martens получил оценку в 3,7 млрд фунтов в ходе IPO

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Производитель обуви Dr. Martens получил оценку в 3,7 млрд фунтов стерлингов ($5,1 млрд) в ходе первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Компания установила цену размещения по верхней границе предварительного диапазона - 3,7 фунта за акцию. Dr. Martens предлагает в рамках IPO 350 млн акций, принадлежащих инвесткомпании Permira и другим нынешним акционерам.

Permira приобрела Dr. Martens в 2014 году за 300 млн фунтов.

Общий размер предложения составляет 1,295 млрд фунтов, или 35% от акционерного капитала компании. В случае реализации опциона доразмещения объем предложения увеличится до 403 млн акций, или 40%. В Dr. Martens отметили, что подписка на акции превысила предложение в восемь раз.

Это крупнейшее IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) с сентября, когда онлайн-ритейлер THG Plc привлек 1,88 млрд фунтов стерлингов, пишет Bloomberg.

Условные торги акциями Dr. Martens на LSE стартовали в пятницу под тикером DOCS. Бумаги подорожали на 18% после начала торгов - до 4,32 фунта стерлингов, отмечает агентство.

В условных торгах, которые начинаются еще до того, как акции официально допускаются к торгам, участвуют инвесторы, купившие бумаги в ходе IPO. Безусловные торги стартуют на основной торговой площадке LSE 3 февраля.

Выручка Dr. Martens за финансовый год, завершившийся 31 марта 2020 года, составила 672 млн фунтов, EBITDA - 184,5 млн фунтов. За шесть месяцев, завершившихся 30 сентября 2020 года, компания увеличила выручку на 18% в годовом выражении - до 318,2 млн фунтов, EBITDA за этот период выросла на 30% - до 86,3 млн фунтов.

Компания ежегодно продает более 11 млн пар обуви в более чем 60 странах.

На электронный магазин Dr. Martens в прошлом финансовом году приходилось около 20% выручки компании по сравнению c 7% в 2015 году. Пандемия ускорила переход покупателей к онлайн-шоппингу.

Другие компании также стремятся воспользоваться "бумом" онлайн-шопинга в период пандемии. Акции польского провайдера почтовых услуг InPost SA подскочили на дебютных торгах в Амстердаме в среду. Тем временем онлайн-автодилер Autol Group SE и онлайн-ритейлер почтовых открыток Moonpig Group Plc готовятся к IPO.