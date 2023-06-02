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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Нефть Brent подорожала до $74,6 за баррель

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в пятницу в преддверии заседания ОПЕК+ на выходных.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени составляет $74,62 баррель, что на $0,34 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг контракт подорожал на $1,68 (2,3%), до $74,28 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,3 (0,43%), до $70,4 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов выросла на $2,01 (3%), до $70,1 за баррель.

нефть
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