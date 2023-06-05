Индекс Мосбиржи вырос на 0,4% на старте торгов понедельника

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал торги в понедельник ростом большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $77 за баррель на решениях картеля ОПЕК+ по квотам на добычу сырья); лидерами роста выступили бумаги "Татнефти".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4%, до 2730,28 пункта, индекс РТС рос на 0,03% до 1051,81 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,8%.

Доллар подорожал на 24 копейки, до 81,74 рубля.

Подорожали акции "Татнефти" (+2,8%), "Роснефти" (+2,2%), "МТС" (+1,9%), "НЛМК" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "Московской биржи" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "ММК" (+0,5%), расписки OZON (+0,4%), акции "Интер РАО" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%).

Подешевели акции Polymetal (-2,4%), Сбербанка (-0,7% и -0,8% "префы"), "Газпрома" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2700-2750 пунктов. Ключевым поддерживающим фактором выступает постепенное восстановление цен на нефть после заседания ОПЕК+.

Из значимых корпоративных событий понедельник можно выделить заседание СД "Русала" по вопросу выплаты дивидендов за 2022 год. "Считаем, что менеджмент рекомендует отказаться от выплат либо их размер будет символическим", - отмечает Головинов.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, поддержку рынку акций окажет подорожавшая нефть.

ОПЕК+ принял решение продлить сокращение добычи до конца следующего года с учетом добровольных сокращений. Саудовская Аравия объявила о снижении собственной добычи на 1 млн б/с в июле, с возможностью пролонгации этого срока. Тем самым, по словам эксперта, картель дал явно понять, что текущие цены его не совсем устраивают и он может начать действовать более агрессивно в случае ухода котировок нефти под отметку $70 за баррель.

Он полагает, что потенциал роста нефти еще имеется. Сильное сопротивление расположено около $80 за баррель, где проходит верхняя граница нисходящего канала, в котором нефть торгуется с начала лета прошлого года.

"Продолжается стремительный взлет акций "Совкомфлота". Очевидно, что ее разгоняют не спекулянты, отыгрывающие блестящий отчет за первый квартал. Похоже, ее скупает один или несколько крупных инвесторов. Рост "Совкомфлота" прекратится, как только "крупняк" удовлетворит свои потребности", - отмечает Антонов.

В США в пятницу основные индексы акций выросли на 1,1-2,1%, инвесторы оценивали отчет о рынке труда и новости об урегулировании ситуации с потолком госдолга США.

Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о приостановке действия потолка государственного долга, днем ранее одобренный двумя третями голосов в Сенате, до 1 января 2025 года.

Это снимает неопределенность в отношении возможного дефолта по госдолгу, пишет MarketWatch. Теперь рынок будет следить за последствиями активного размещения гособлигаций Минфина США для пополнения истощившихся финансовых резервов - некоторые аналитики предупреждали, что это может привести к сокращению ликвидности в финансовой системе.

Также в пятницу стало известно, что безработица в США в мае выросла до 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущем месяце. При этом большинство аналитиков ожидали ее повышения до 3,5%.

В то же время количество рабочих мест в американской экономике подскочило на 339 тысяч вместо ожидавшегося роста на 190 тысяч.

Трейдеры теперь видят 32%-ную вероятность повышения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов на июньском заседании, по данным CME FedWatch. Накануне шансы оценивались в 20%.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне пятницы).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае поднялся в мае до максимальных с декабря 2020 года 55,6 пункта с 53,6 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Caixin Media Co. и S&P Global, рассчитывающих этот индикатор. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Сводный PMI превышает ее уже пять месяцев подряд.

PMI сферы услуг Китая в прошлом месяце вырос до 57,1 пункта с 56,4 пункта месяцем ранее. Этот индикатор также остается выше отметки в 50 пунктов пять месяцев подряд.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут на результатах заседания ОПЕК+ на минувших выходных. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на 1,5%, до $77,26 за баррель (+2,5% в пятницу), июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,6%, до $72,89 за баррель (+2,3% в пятницу).

Страны ОПЕК+ 4 июня решили снизить уровень квот по добыче нефти на 2024 год еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн б/с. Страны, добровольно снижающие добычу с мая на 1,66 млн б/с, продлят сокращения на весь 2024 год.

Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с и будет думать о возможном продлении такой меры каждый месяц в зависимости от ситуации на рынке для ее стабилизации.

Общее сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ до конца 2024 года составит 3,66 млн баррелей в сутки от уровня октября 2022 года, сообщил вице-премьер Александр Новак. Также он сказал, что Россия и Саудовская Аравия не имели разногласий при рассмотрении сделки по регулированию уровней добычи нефти.