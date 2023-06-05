Morgan Stanley прогнозирует снижение S&P 500 на 9% к концу года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley прогнозируют снижение фондового индекса S&P 500 на 9% с нынешнего уровня к концу 2023 года, ожидая ухудшения корпоративных прибылей.

"Мы видим риск снижения прибылей американских компаний в данный момент, - говорится в обзоре Morgan Stanley. - Ухудшение ситуации с ликвидностью, вероятно, будет оказывать давление на котировки акций в следующие три месяца, однако мы также полагаем, что показатели прибыли в расчете на акцию будут разочаровывать инвесторов, поскольку рост выручки компаний замедляется, и маржа прибыли продолжает снижаться".

По прогнозу Morgan Stanley, прибыль в расчете на акцию компаний S&P 500 в этом году уменьшится на 16%, до $185, а значение самого индекса опустится до 3900 пунктов. На закрытие рынка в пятницу индекс составил 4282,37 пункта.

Эксперты Morgan Stanley позитивно оценивают перспективы фондовых рынков Японии, Тайваня и Южной Кореи, а также рекомендуют инвесторам наращивать инвестиции в гособлигации развитых стран, включая долгосрочные US Treasuries.