Автозавод "Урал" построит новый сборочный корпус на 5,5 тыс. автомобилей в год

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - АО "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) летом начнет строительство нового сборочного корпуса проектной мощностью 5,5 тыс. автомобилей в год, сообщил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Павел Яковлев.

"Проект (нового сборочного корпуса - ИФ) находится на государственной экспертизе. Планируем начать строительство с 1 июля, а к 1 января 2025 года запустить в эксплуатацию", - сказал он.

В новом корпусе предполагается установить конвейер тележечного типа.

"Помимо сборки, в новом здании будет осуществляться сварка кабин. В целом производство будет полностью автоматизированное. Оборудование планируется применять как отечественное, так и производителей из Китая и Индии", - сообщил Яковлев.

Он отметил, что основное оборудование, без которого невозможно было подготовить проект сборочного корпуса, уже выбрано. "Окрасочные линии, частью стеллажное и прочее унифицированное оборудование мы планируем выбрать на тендерной основе и законтрактовать до конца лета", - добавил глава предприятия.

Предполагается, что в новом цехе будет создано порядка 1 тыс. рабочих мест (сейчас на предприятии трудится около 8 тыс. человек). Проект расширения сборочных мощностей реализуется с господдержкой, добавил Яковлев.

Он также сообщил, что в мае автозавод достиг намеченного показателя по сборке 72 автомобилей в сутки, что позволит выполнить план этого года по выпуску 15,6 тыс. автомобилей.

"На май у нас была задача – 72 машины в сутки, мы ее достигли. Будем смотреть, как увеличить до 74 машин", - сказал гендиректор.

Как сообщалось ранее, "Автомобильный завод "Урал" приступил к реализации пятилетней инвестиционной программы стоимостью более 20 млрд рублей. Большая часть инвестиций будет направлена на создание и организацию серийного выпуска мостов современной конструкции для грузовых автомобилей и строительно-дорожной техники. В 2023 году завод планировал почти в 4 раза увеличить расходы на реализацию инвестиционных проектов, обновление станочного парка, модернизацию и расширение производств, внедрение инновационных технологий.

Завод в этом году намерен произвести более 15 тыс. автомобилей, что в 1,5 раза больше показателя 2022 года (9,825 тыс. грузовиков – производство, 9,938 тыс. – продажи).

Автозавод "Урал" – крупный производитель грузовых автомобилей.