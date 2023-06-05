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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Экс-руководитель "Яндекс.Маркета" с 1 июля возглавит Lamoda

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава онлайн-платформы Lamoda Джери Калмис покидает компанию, и, согласно сообщению пресс-службы, с 1 июля CEO платформы станет Максим Гришаков.

До этого Гришаков в течение 2017-2021 гг. возглавлял "Яндекс.Маркет", в "Яндекс" он пришел работать в 2015 году.

Также он возглавлял Hoff, Kimberly Clark, Spar Retail, был генеральным директором российского подразделения "Ригли", а позже руководил мексиканским подразделением компании.

Lamoda - онлайн-платформа, которая работает в РФ и СНГ и специализируется на продаже одежды и обуви. Компания основана в 2011 году, с 2014 по 2022 г. входила в состав Global Fashion Group. С декабря 2022 года принадлежит владельцу сети универмагов "Стокманн" в РФ Якову Панченко через АО "ЛМ Холдинг".

Lamoda Максим Гришаков Джери Калмис
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